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Fiat'tan mayıs kampanyası

Fiat, mayıs ayına özel ödemeleri üç ay boyunca erteliyor.

Fiat'tan mayıs kampanyası
19.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:26

Fiat, mayıs ayına özel ödemeleri üç ay boyunca erteliyor. Otomobil almak isteyenlere avantajlı faiz seçenekleriyle seslenen Fiat, kampanya kapsamında, Egea modellerinde 50 bin TL'ye 24 ay boyunca yüzde 0,99 faiz avantajı sunuyor.

Fiat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, mayıs ayına özel düzenlediği satış kampanyası ile otomobil sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Faiz avantajları ve kredi erteleme seçeneklerinin sunulduğu kampanyada, Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla Egea Ailesi'nde 50 bin TL'ye 24 ay boyunca yüzde 0,99 faiz avantajı geçerli oluyor.

3 ay erteleme imkanı da sunulan kredi kapsamında, ilk ödemeler eylül ayında başlıyor. Egea Sedan modelleri için geçerli olan "otomatik vites hediye" kampanyası da mayıs ayı boyunca geçerliliğini koruyor.

Kovid-19 salgınında, herkesin sağlığı için özveriyle görev yapanları da unutmayan Fiat ayrıca, sağlık çalışanlarına özel yüzde 3 indirim sunuyor.

Fiat'ın sunduğu fırsatlarla ilgili detaylı bilgiye evden çıkmadan da sahip olunabiliyor.

Koronavirüs salgını sürecinde tüm bayilerini online ortama taşıyan Fiat, fiat.com.tr, bayi web siteleri veya sosyal medya aracılığıyla görüntülü görüşme hizmeti veriyor.

Öte yandan, satış sonrası hizmetleriyle her daim tüketicinin yanında yer alan marka, pandemi süreci boyunca model yılı gözetmeden, tüm Fiat markalı araçlarda ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti sunmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay mevcut garanti sürelerini Haziran sonuna kadar uzattığını da duyuran Fiat, bakım sürelerini ise 3 ay veya 3 bin kilometreye kadar esneterek, tüketicinin yanında olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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