Fiat'tan Gençlere ve Motor Sporlarına Destek

Fiat, motor sporlarını geniş kitlelerle buluşturmak ve gençlere motor sporları sevgisini aşılamak hedefiyle, otomobil sporlarına önemli desteklerde bulunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, otomobil sporlarına önemli desteklerde bulunmaya devam ediyor. Geçen yıl "Egea Seni Piste Çağırıyor" ve "TOSFED Yıldızını Arıyor" projeleriyle birçok genç sporcu ve motor sporları meraklısına dokunan Fiat, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen etkinlikle birlikte, 2018 sezonunda Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışacağı Fiat Egea Hatchback ralli otomobilini ve takım pilotlarını da tanıttı.

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç ve Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte ayrıca, Fiat Motor Sporları tarafından yetenekli genç pilot adayları ve ralli tutkunları için organize edilecek Fiat Egea Gençler Kupası da ilk kez duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, "2015 yılında Egea projesi ortaya çıkarken dile getirdiğimiz 'iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı' vurgusunu motor sporlarının ulaşılabilirliği için de geçerli kılmak istiyoruz. Aslında, 2015 yılından bu yana motor sporlarını belirli bir kesimin odağından alarak tabana yaymak için çeşitliği etkinlik ve projeler düzenliyoruz. Yeni dönemde öncelikli hedeflerimiz, Tofaş Ar-Ge'de geliştirilen Egealar ile güvenli sürüş alışkanlığını toplumda yaymak ve özellikle gençleri piste davet ederek motor sporları sevgisini, tutkusunu yaygınlaştırmak olacak." ifadelerini kullandı.

Aytaç ayrıca, Fiat Motor Sporları ekibiyle, birçok üniversitede eğitim verdiklerini, ayrıca "Egea Seni Piste Çağırıyor" ile "TOSFED Yıldızını Arıyor" gibi iki önemli projeyi de başarıyla sürdürdüklerini belirterek, "Doğru ve güvenli otomobil kullanımının gerek markamız gerekse tüm kullanıcılar için önemini vurgulamayı amaçladığımız Egea Seni Piste Çağırıyor projesini ilk kez geçen sene Temmuz ayında düzenlemiştik. 2017 yılında 16 bayimizin desteği ile 8 ilde aktivite düzenleyerek bin 200 kişiye ulaştık. Bu yıl için hedefimiz ise 18 farklı noktada etkinliğimizi düzenleyerek 2 bin 500 kişiye erişmek." değerlendirmesinde bulundu.

40 erkek ve 5 kadın sürücü finallere katılmaya hak kazanacak

18-25 yaş arası genç sürücüleri hedefleyen, Türkiye Motor Sporları tarihindeki ilk yetenek keşfetme projesi olan "TOSFED Yıldızını Arıyor"a dair de bilgi veren Aytaç, "Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak elemeler sonucunda, 40 erkek ve 5 kadın sürücü finallere katılmaya hak kazanacak. Gerçekleşecek eğitimler ve final elemeleri sonunda belirlenecek 10 erkek 2 kadın sürücü ise pist için özel olarak hazırlanmış Fiat Egea yarış otomobilleri ile bedel ödemeden yarışma imkanı bulacak." ifadelerini kullandı.

Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas ise Tofaş Ar-Ge ve Fiat Motor Sporları Türkiye Takımı tarafından geliştirilerek Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilen, önden iki çeker sınıfı Egea Hatchback ralli otomobillerinin 160 HP güç ile 250 Nm tork verilerine sahip 1,4 litrelik turbo beslemeli benzinli motorla donatıldığını belirtti.

Kafkas, "Yiğit Timur- Kaan Özşenler, Fatih Kara ve Bilge Ayan'dan oluşan takımımız Türkiye Ralli Şampiyonası'nda mücadele verecek. İlk olarak 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Rally Phrygia'da yarışıyor olacağız. Hedefimiz sadece markamızın sportif yönünü öne çıkartmak değil, gençlerin yolunu açmak ve motor sporlarını ulaşılabilir bir hale getirebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Ralli Şampiyonası ve Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleşecek Fiat Egea Gençler Kupası'nın ise 7-8 Temmuz tarihlerinde koşulacak olan Ege Rallisi ile start alacağını belirten Kafkas, şunları kaydetti:

"Türkiye otomobil sporları tarihine pek çok kez damgasını vurmuş bir takım olarak yetenekli gençlerin profesyonel bir yapı altında geleceğe hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, otomobil sporlarına meraklı 18-28 yaş aralığındaki gençleri en uygun katılım bedeli olan 48 bin TL'ye Fiat Egea Gençler Kupası'na dahil ediyoruz. Bu sayede gençlerimiz, zorlu parkurlarda ralli heyecanını profesyonelce yaşayabilecek. İlgili tüm detaylar ve yarış takvimine https://egeagenclerkupasi.fiat.com.tr adresli web sitesi üzerinden ulaşabilecek."