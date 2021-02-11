Fiat'tan dizel otomatik 500L'ye özel kampanya
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Fiat'tan dizel otomatik 500L'ye özel kampanya

11.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:45
Fiat'tan dizel otomatik 500L'ye özel kampanya

Fiat, ferah iç hacmi ve kullanışlılığıyla ailelerin tercihi olan 500L'ye özel bir kampanyayı hayata geçiriyor.

Fiat, ferah iç hacmi ve kullanışlılığıyla ailelerin tercihi olan 500L'ye özel bir kampanyayı hayata geçiriyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat, 2021 yılında da tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor.

Konfora, tasarım ve teknolojiye herkesin ulaşabilmesi misyonu ile çalışan marka, şubat ayı boyunca ailelerin konforunu yaşaması için özel bir kampanyayı devreye alıyor. Kampanyada yüksek oturma pozisyonu, geniş iç hacmi, SUV tipi tamponlar ile modelin maceracı karakterini ortaya çıkaran Fiat 500L Cross Plus'a cazip indirim oranı ile sahip olunabiliyor.

7 inçlik dokunmatik ekrana sahip U-Connect bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play ve Android Auto desteği bulunan 500L ailesinin "hem becerikli bir aile otomobili hem de havalı SUV"u olan Cross Plus versiyonu, ay boyunca 71 bin TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Şubat ayı boyunca 2020 model yılına ait Fiat 500L'ler, 183 bin 100 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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