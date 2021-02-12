Fiat'tan dizel otomatik 500L kampanyası
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Fiat'tan dizel otomatik 500L kampanyası

12.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:19
Fiat'tan dizel otomatik 500L kampanyası

Fiat, dizel otomatik 500L modeline özel bir kampanyayı hayata geçiriyor.

Fiat, dizel otomatik 500L modeline özel bir kampanyayı hayata geçiriyor.

Kampanyada 500L modelleri 183 bin 100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında Fiat 500L Cross Plus'a da cazip indirim oranı ile sahip olunabiliyor.

7 inçlik dokunmatik ekrana sahip U-Connect bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play ve Android Auto desteği bulunan 500L Ailesi'nin Cross Plus versiyonu, ay boyunca 71 bin TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor.

Kaynak: Carmedya.com

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