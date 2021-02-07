Fiat Professional'dan şubat kampanyası
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Fiat Professional'dan şubat kampanyası

07.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:52
Fiat Professional'dan şubat kampanyası

Fiat Professional, Fiat Doblo ve Fiorino'nun hem Cargo hem de Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico modelleri için "Uzatılmış Garantili Kredi" fırsatı sunuyor.

Fiat Professional, Fiat Doblo ve Fiorino'nun hem Cargo hem de Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico modelleri için "Uzatılmış Garantili Kredi" fırsatı sunuyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional, ay boyunca Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 100 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkanı sağlıyor.

Şubat ayında Fiorino'lar 116 bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 136 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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