Fiat Professional'dan "sıfır faiz" imkanı

Fiat Professional, haziran ayında da Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için Uzatılmış Garantili Kredi avantajını sürdürüyor.

Fiat Professional, haziran ayında da Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için Uzatılmış Garantili Kredi avantajını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional'ın faizleri sıfırladığı kampanyasıyla Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli faizsiz kredi kullanılabiliyor.

Fiat Ducato ise haziran ayına özel, 150 Bin TL'ye 15 ay 0,99 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

Fiat Professional, Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli faizsiz kredi kullanım imkanını haziran ayında da sürdürüyor.

Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiorino'lar ay sonuna dek 123 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 157 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat Professional, ürün gamının güçlü üyelerinden Ducato modelleri için de haziran ayına özel avantaj sunuyor.

Fonksiyonellik, otomobil konforundaki sürüş keyfi sağlayan yüksek performans, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle ön plana çıkan Ducato'yu tercih edecekler, kampanya kapsamında, 150 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkanından yararlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız