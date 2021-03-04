Fiat Professional'dan mart ayına özel "sıfır faiz" kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fiat Professional'dan mart ayına özel "sıfır faiz" kampanyası

04.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:10
Fiat Professional'dan mart ayına özel

Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli "Uzatılmış Garantili Kredi" sunuyor.

Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli "Uzatılmış Garantili Kredi" sunuyor.

Tofaş açıklamasına göre, kampanya kapsamında, Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 100 bin TL'ye 12 ay vadeli "sıfır faizli" kredi de kullanılabiliyor.

Mart ayında ayrıca Fiorino'nun LPG'li versiyonu "Eko"ya sahip olmak isteyenlere özel 15 bin TL'lik nakit indirimi sunuluyor.

Dizel seviyesindeki yakıt tüketimiyle öne çıkan Fiorino Eko, Tofaş fabrikasında özel olarak tasarlanmış "Eko Butonu" sayesinde benzinden LPG'ye geçerek yakıt tasarrufunu artırıyor.

Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebilen Fiorino Eko, ay sonuna dek 109 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 140 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece İrem Derici Kenan Doğulu Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Taşdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fiat Professional'dan mart ayına özel "sıfır faiz" kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:36:20. #1.15#
title