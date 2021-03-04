Fiat Professional'dan mart ayına özel "sıfır faiz" kampanyası

Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli "Uzatılmış Garantili Kredi" sunuyor.

Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli "Uzatılmış Garantili Kredi" sunuyor.

Tofaş açıklamasına göre, kampanya kapsamında, Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 100 bin TL'ye 12 ay vadeli "sıfır faizli" kredi de kullanılabiliyor.

Mart ayında ayrıca Fiorino'nun LPG'li versiyonu "Eko"ya sahip olmak isteyenlere özel 15 bin TL'lik nakit indirimi sunuluyor.

Dizel seviyesindeki yakıt tüketimiyle öne çıkan Fiorino Eko, Tofaş fabrikasında özel olarak tasarlanmış "Eko Butonu" sayesinde benzinden LPG'ye geçerek yakıt tasarrufunu artırıyor.

Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebilen Fiorino Eko, ay sonuna dek 109 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 140 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak