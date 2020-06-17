Fiat Professional'dan 4 ay ödemesiz sıfır faiz kampanyası
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Fiat Professional'dan 4 ay ödemesiz sıfır faiz kampanyası

Fiat Professional, Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde faizleri sıfırlarken, ödemeleri de erteliyor.

Fiat Professional'dan 4 ay ödemesiz sıfır faiz kampanyası
17.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:20

Fiat Professional, Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde faizleri sıfırlarken, ödemeleri de erteliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional, Doblo, Fiorino ve Pratico modelleri için sunduğu avantajlı faiz ve ödeme fırsatlarına devam ediyor.

Fiat Professional'ın haziran ayı satış kampanyasında, Koç Fiat Kredi (KFK) ayrıcalığıyla tüm Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 60 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Ödemelerin 4 ay sonra başladığı kredi kampanyasıyla Fiat Professional, koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde ticaretin erbaplarına önemli bir kolaylık sağlamış oluyor.

Ducato'da fırsat sürüyor

Fiat Professional, ürün gamında bulunan Ducato modelleri için de uygun kredi avantajları sunmayı sürdürüyor.

Kampanya kapsamında, 60 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz oranlı kredi imkanı ay boyunca geçerliliğini koruyor.

Fonksiyonellik, otomobil konforundaki sürüş keyfi sağlayan yüksek performans, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle ön plana çıkan Ducato'yu tercih edecekler, yine KFK ayrıcalığıyla araçlarını hemen teslim alıp ilk ödemelere 4 ay sonra başlıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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