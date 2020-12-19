Fiat Professional aralık ayında faizi sıfırladı
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Fiat Professional aralık ayında faizi sıfırladı

19.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:17
Fiat Professional aralık ayında faizi sıfırladı

Fiat Professional ailesinin Tofaş’ta üretilen üyeleri Doblo, Fiorino ve Pratico, aralık ayında 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

Fiat Professional ailesinin Tofaş'ta üretilen üyeleri Doblo, Fiorino ve Pratico, aralık ayında 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

Ducato sahibi olmak isteyenleri ise yılın son ayında 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı bekliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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