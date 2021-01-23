Fiat Panda Cross, "Yılın En İyi Crossover'ı" seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fiat Panda Cross, "Yılın En İyi Crossover'ı" seçildi

23.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:16
Fiat Panda Cross,

Fiat Panda Cross, her yıl İngiltere'nin "4x4 Magazine" dergisi tarafından düzenlenen 4x4 Ödülleri'nde dördüncü kez "En İyi Crossover" seçildi.

Fiat Panda Cross, her yıl İngiltere'nin "4x4 Magazine" dergisi tarafından düzenlenen 4x4 Ödülleri'nde dördüncü kez "En İyi Crossover" seçildi.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında 40'ıncı yılını kutlayan Panda, 4x4 uzmanlarından oluşan jüri üyelerinden arazi kabiliyeti, sürüşü ve motoruyla tam puan aldı. 2004 yılında segmentinde "Yılın Otomobili" ödülünü kazanan ilk otomobil olan Panda; 5 bin 200 metre yüksekliğe tırmanan ve Everest ana kampına ulaşan ilk şehir otomobili ve 4WD teknolojisine sahip ilk şehir otomobili ödülleri de dahil olmak üzere başarı hikayesine bir yenisini daha ekledi.

Panda, Avrupa pazarında kendi segmentinde yüzde 18 pay alarak; tarihin en yüksek pazar payına ulaştı.

İngiltere'nin köklü yayınlarından 4x4 Magazine tarafından düzenlenen "Yılın 4x4 Ödülü", 25 yılı aşkın süredir sektöre yön veriyor. 4x4 uzmanlarından oluşan jüri, bu sınıfta yer alan araçları konfor ve kaliteden arazi performansına, satın alma ve sahip olma maliyetlerine uzanan geniş bir perspektifte değerlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ümit Özdağ Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cuma Ankara Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fiat Panda Cross, "Yılın En İyi Crossover'ı" seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 12:17:50. #1.15#
title