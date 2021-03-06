Fiat, martta yeni Egea ailesine özel satış koşulları sunuyor

Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre şirket, mart ayında yeni Egea ailesine özel satış koşulları sunuyor. Mart ayı boyunca geçerli olacak satış koşullarıyla, Egea ailesi avantajlı fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Sınıfının en iyi teknolojileri ve güvenlik unsurlarıyla donatılan yeni Egealar, Easy, Urban ve Lounge isimli üç farklı donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor.

Yenilenen Egea ve Egea Cross motor gamına eklenen, yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik Firefly T3 motorla dikkati çekerken, FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 1.0 Firefly T3, düşük tüketim ve emisyon değerlerini, daha çok güç ve tork ile birleştirerek performans sunuyor.

Yeni Egea Ailesi tamamen yenilenen tasarımıyla dikkati çekerken yeni 7 inçlik, sürücüsünün hayatını kolaylaştıran renkli ve dijital gösterge paneli ve 5'inci nesil UConnect multimedya sistemi ile entegre çalışan 10 inç dokunmatik ekranla iç mekandaki farkını ortaya koyuyor.

Mart ayında Egea Ailesi, 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu