Fiat'ın Elektrikli Aracı Ducato'nun Türkiye'ye Geleceği Tarih Belli Oldu

Fiat Professional serisinin ilk seri üretim elektrikli arabası Ducato oldu. 2020 model Ducato'ların dikkat çeken özelliği ise Euro 6D emisyonuna sahip çevreci motor seçenekleri. Yakıt verimliliğinin göz önünde bulunduruldu Eko Paket'te akıllı alternatör, elektrik kontrollü yakıt pompası ve eko modu gibi özellikler bulunuyor. Ducato'nun ülkemizdeki satışları 2019'un son çeyreğinde başlarken Ducato Electric ise 2020'nin ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak.

Sınıfının en verimlisi olarak gösterilen Ducato'ların kullanıcılarına sunacağı motor seçenekleri arasında 2,3 litre hacimli, 120 beygirlik güç ve 320 Nm maksimum tork üreten bir motor bulunurken bunun yanı sıra 2,3 litre hacimli, 140 beygir gücü ve 350 Nm tork üreten sürümü de bulunuyor. 140 beygir gücü olan motor seçeneğinde 9 ileri otomatik şanzıman seçeneği de bulunuyor. Bu motorun güç sürümünde 160 beygir gücü ve 400 Nm tork gücü bulunuyor. Bu ailenin en güçlüsü ise 180 beygir güç ve 400 Nm tork gücüne ulaşan sürümü. Bu motor, 9 vitesli otomatik şanzımanla 450 Nm tork gücü üretebiliyor.

Sınıfının en hafif şanzımanı olarak öne çıkan yeni 9 ileri vitesli otomatik şanzıman, yeni Ducato için özel olarak geliştirildi. Bu sayede aracın performans ve tüketim seviyesi kullanım şartlarına göre uyarlanabilirken sürücüler de normal, eko ve performans sürüş modlarından bir tanesini seçebiliyor. Ayrıca autostick modu, sık sık vites değiştirilen durumlarda ya da aracı zorlayan dik yokuşlarda sistemin aşırı ısınmasını önlemek için şanzımanı düşük viteste tutma imkânı tanıyor.

Eko Paketi ile hem çevreyi koruyan hem de kullanım maliyetlerini oldukça düşüren yeni Ducato'lar bugüne kadar üretilen en iyi Ducato olarak görülüyor. Araçta, Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSA), Arka Çapraz Yol Tespit Sistemi (RCP), Tam Fren Kontrolü (FBC), Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi (LDWS), Lastik Basıncı Uyarı Sistemi (TPMS) gibi farklı farklı teknolojik özellikler de yer alıyor.

Son olarak Ducato Electric, 1.950 kilogramlık bir yük taşıma kapasitesiyle birlikte gelecek. Bu araç ayrıca çevre dostu olması ve yüksek performansıyla da dikkatleri çekecek.