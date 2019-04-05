Fiat İlk Üç Ay Sonunda Pazar Lideri

Fiat markası toplam pazarda bu yılın ocak ayından beri sürdürdüğü liderliğini mart ayı sonunda da korudu.

Fiat açıklamasına göre, şirket, 2019 yılına pazar lideri olarak başladı. Ocak ayından bu yana toplam pazarı domine eden marka, mart ayı sonunda da başarılı iş sonuçları ile dikkati çekti.

Egea Sedan yine Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olurken, Fiat, yılın ilk üç ayı sonunda toplam 13 bin 931 adetlik toplam satış gerçekleştirdi. Markanın yerli üretimden satış oranı ise yüzde 95'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, uzatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin otomotiv sektörüne pozitif katkı sağlayan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Otomotivdeki teşviklerin pazara olumlu yansıdığı belirten Aytaç, markanın yerli üretimden satış oranının yüzde 95'e yükselmesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Aytaç, Fiat'ın bu yılın ilk üç ayının sonunda "en çok tercih edilen marka" olduğu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sonucu almamızı sağlayan önemli etkenlerden biri de son üç yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili olan Egea Model Ailesi'dir. Fiat'ın güncel teknolojik donanımları ve krom tasarım detayları ile ön plana çıkan ve Egea Ailesi'nde geçtiğimiz kasım ayında devreye aldığımız Mirror Serisi'nin yanında, pazara yeni sunduğumuz Street, S-Design ve Sport donanım versiyonlarımız da tasarım anlamında dinamik özellikleriyle fark yaratıyor. Ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezber bozan bir model ailesi olan Egea, geniş kitlelerin farklılaşan beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirilmesiyle ön plana çıkıyor."

Kaynak: AA