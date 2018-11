Fiat Egea Mirror Türkiye'de!

CARMEDYA.COM – Fiat'ın güncel teknoloji donanımları ve krom tasarım detayları ile ön plana çıkan Mirror Serisi tanıtıldı. Yola çıktığı 2015 yılından bu yana 117 bin adetten fazla satan Fiat Egea Ailesi, teknolojik serisi Mirror ile dikkatleri üzerine çekti. Model, 77 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Fiat, yepyeni teknoloji donanımları, özel renk seçenekleri ve modele özgü aksesuarlarıyla dikkat çeken modeli tanıttı. İlk olarak İtalya'da 500 Ailesi'nde satışa sunulan model, standart donanımda Apple CarPlay uygulaması uyumluluğu bulunan Uconnect 7″ HD dokunmatik ekran sistemi ile birlikte sunuluyor. Mirror serisinde ayrıca geri görüş kamerası da model ailesinde standart olarak bulunuyor.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç;



"Yollarla buluştuğu ilk günden bu yana başarılı sonuçlara imza atarak Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea Ailesi, Mirror serisindeki taze teknolojileri ve yeni renk seçenekleriyle 2018 yılını tamamlayıp 2019 yılına dinamik bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Fiat Egea Mirror serisini takiben 500, 500X ve 500L Mirror da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak ve aile tamamlanmış olacak" dedi.

