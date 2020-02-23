Fiat Doblo'nun 20. yılına özel 2020 adetlik "özel seri"si ön satışta
Sınıfına ismini veren Doblo'nun, üretimi 2020 adetle sınırlandırılan "20'nci Yıl Özel Serisi" şubatın son haftası itibarıyla "internet üzerinden ilk 20 kişiye ön satış" uygulamasıyla pazara sunuluyor.
23.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:33
Sınıfına ismini veren Doblo'nun, üretimi 2020 adetle sınırlandırılan "20'nci Yıl Özel Serisi" şubatın son haftası itibarıyla "internet üzerinden ilk 20 kişiye ön satış" uygulamasıyla pazara sunuluyor.
Kaynak: Dunya.com