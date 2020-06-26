HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Fiat Concept Centoventi "2019'un En İyi Konsept Otomobili" seçildi

Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA), Centoventi konsept otomobili, dünyanın önde gelen otomobil tasarımı web sitelerinden biri olan Car Design News (CDN) tarafından düzenlenen Car Design Ödülleri'nde "2019'un En İyi Konsept Otomobili" seçildi.

Fiat Concept Centoventi
26.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:21

Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA), Centoventi konsept otomobili, dünyanın önde gelen otomobil tasarımı web sitelerinden biri olan Car Design News (CDN) tarafından düzenlenen Car Design Ödülleri'nde "2019'un En İyi Konsept Otomobili" seçildi.

Fiat açıklamasına göre, Car Design News (CDN) tarafından düzenlenen organizasyonda Centoventi; yenilikçi modüler konsepti ve doğru renk ve malzeme kullanımıyla ödüle layık görüldü.

Daha önce "Red Dot Award 2019" ve "Trophées Argus 2020" gibi ödüller de alan Centoventi, yeni ödülünü farklı otomobil üreticilerinin tasarım merkezi direktörlerinden oluşan 18 kişilik uluslararası jürinin ortak kararıyla aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Global Başkanı Olivier François, Centoventi konseptinin 120 yıllık geçmişe sahip Fiat'ın, elektrikli ulaşımın geleceğine bakış açısını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Centoventi, müşterinin zevk ve gereksinimlerine göre şekilleniyor. Son derece minimalist bir otomobil olan Centoventi; sunulan renkler, iç mekan, tavan, bilgi-eğlence sistemi seçenekleri ve modüler pillerin çeşitliliğiyle büyük bir özgürlük sunuyor. Herhangi bir özelleştirme kısıtlaması olmaksızın, müşterinin zevkine ve ihtiyacına göre kişiselleştirmeye ve renklendirmeye hazır boş bir tuvali andırıyor. Dolayısıyla bu güçlü konsept, otomotiv dünyasında köklü bir değişikliği temsil ediyor.

Artık insanların yeni bir otomobil almak için beklemeleri gerekmiyor. Centoventi'nin konfigürasyonunu değiştirmek için her an doğru an olacak ve bu bilinçle özgürce hareket edilecek. Centoventi, Fiat'ın 'az daha çoktur' kavramını somutlaştırıyor. Centoventi'yi bu denli özel ve havalı yapan şey benzersiz bir kişiselleştirme özgürlüğü. Bu da, bir otomobilden karmaşık olan her şeyi çıkartmak, kullanıcının hayal gücünü sınırlamamak anlamına geliyor."

FCA'nın EMEA Tasarım Başkanı Klaus Busse de, "Centoventi'nin başarısı, markanın CEO'sunun vizyonunu hayata geçirmek için Fiat Tasarım Merkezi tasarımcıları ve mühendislerinin mükemmel iş birliğini yansıtıyor. Özellikle CDN gibi farklı markaların tasarım başkanlarından ve geleceği şekillendiren çok özel insanlardan oluşan uluslararası bir jüriden böylesine önemli bir ödül almak, tüm ekip için bir onur." ifadelerini kullandı.

Menzili 500 km'ye kadar çıkıyor

Dünya lansmanı 2019 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılan Fiat Concept Centoventi, elektrikli ulaşım dünyasına yenilikçi bir iş modeli sunuyor.

Sadece tek bir renk ile üretilen konsept, "4U" programı kapsamında; 4 tavan, 4 tampon, 4 jant ve 4 dış kaplama rengi seçenekleriyle kişiselleştiriliyor.

İç mekanda ise göstergelerden saklama alanlarına, koltuklardan çocuk emniyet sistemlerine kadar birçok iç aksesuar müşteri tarafından değiştirilebiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, aksesuarları "tak-çalıştır" prensibiyle monte edip kullanabiliyor.

Yenilikçi batarya modülü ise, konsept aracın menzilini de kişiselleştiriyor.

Aracın menzili, kullanım gereksinimine bağlı olarak 100 kilometre ile 500 kilometre arasında ayarlanabiliyor.

Böylece Centoventi; hem şehir içinde hem keyifli kent dışı seyahatlerinde ideal bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.

1999'dan bu yana tüm dünyadaki otomobil tasarımcıları için en önemli kaynaklardan biri olan CDN, öğrencilerden tasarım yöneticilerine kadar geniş bir platforma bilgi, öneri ve fikirler sunuyor.

500 binden fazla kullanıcı tarafından görüntülenen web sitesinin gücü, alanında uzman uluslararası otorite ve analistlerden oluşan geniş bir ağa dayanıyor.

Söz konusu ağdaki kişilerin görüşleri ve geleceğe dair öngörüleriyle, otomobil tasarımları yorumlanıyor ve geleceğin tasarım trendleri ve ulaşım çözümleri bu platformda ele alınıyor.

Sitenin ödül organizasyonu ise "En İyi Üretim Otomobili" ve "En İyi Konsept Otomobili" olmak üzere iki kategoride veriliyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Ekonomi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Ekonomi
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Ekonomi
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Ekonomi
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Ekonomi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Ekonomi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Rapid Bükreş'in kulüp başkanı oldu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Rapid Bükreş'in kulüp başkanı oldu
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma
Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Oxford, koronada ikinci dalga beklediği ülkeleri açıkladı! Dünya devleri de listede
Oxford, koronada ikinci dalga beklediği ülkeleri açıkladı! Dünya devleri de listede
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Göztepe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
Göztepe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Hulusi Akar Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Alişan Hadise Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Tahir Karapınar Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Fiat Concept Centoventi "2019'un En İyi Konsept Otomobili" seçildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 15:24:34. #1.14#
title