Fiat Chrysler, Avrupa'da 8 tesisinde üretimi 27 Mart'a kadar durduruyor Otomobil sektörünün önde gelen üreticilerinden Fiat Chrysler Automobiles (FCA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'daki 8 üretim tesisindeki faaliyetlerini 27 Mart'a kadar durduracağını açıkladı.

Otomobil sektörünün önde gelen üreticilerinden Fiat Chrysler Automobiles (FCA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'daki 8 üretim tesisindeki faaliyetlerini 27 Mart'a kadar durduracağını açıkladı.

FCA'dan yapılan açıklamada, FCA'nın yan kuruluşları FCA İtalya ve Maserati'ye ait İtalya'daki 6 tesis ile Sırbistan ve Polonya'daki birer tesiste üretimlerin Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Mart'a kadar durdurulacağı belirtildi.

Buna göre, şirketin, Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori, Grugliasco ve Modena'daki İtalyan tesislerinde ve Sırbistan'da Kragujevac ve Polonya'daki Tychy fabrikalarında üretim 2 hafta askıya alınacak.

Açıklamada, FCA tesislerinde koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlar arasındaki "sosyal mesafe"nin teşvik edildiği vurgulanarak, "Grup, ikmal üssü ve iş ortakları ile birlikte, üretim faaliyetlerimizin askıya alınmasına rağmen, piyasalarda talepler geri döndüğünde önceden planlanan toplam üretim düzeylerini gerçekleştirmeyi sağlamak için hazırlanıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklama sonrası ise şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. FCA'nın Türkiye dahil Avrupa'da 24 üretim tesisi bulunuyor.

FCA, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, Pomigliano, Melfi, Atessa ve Cassino tesislerinde her birinde üretimin Çarşamba ve Cumartesi günleri arasında iki veya üç gün boyunca durduğunu belirtmişti.

Öte yandan, İspanya basınında yer alan haberlere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen de İspanya'daki Navarra ve Martorell üretim tesislerinde sınır kapanmalarının tedarik zincirini zorlaştırmasından dolayı bugünden itibaren üretimi askıya alacak.

Kaynak: AA