Fiat 500'e Green NCAP'den beş yıldız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fiat 500'e Green NCAP'den beş yıldız

Fiat 500'e Green NCAP'den beş yıldız
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Torino’da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen; Fiat’ın tamamen elektrikli ilk otomobili olan yeni 500, Green NCAP testlerinde en yüksek derecelendirme olan 5 yıldız aldı.

Torino'da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen; Fiat'ın tamamen elektrikli ilk otomobili olan yeni 500, Green NCAP testlerinde en yüksek derecelendirme olan 5 yıldız aldı.

Fiat 500, böylelikle 2021 yılında tüm testlerde en yüksek notları alan ilk otomobil ve Enerji Verimliliği Endeksi'nde maksimum 10/10 puan alan ilk otomobil oldu.

İlk kez pazara sunulduğu 1957 yılından bu yana, otomobil dünyasında dikkatleri çeken Fiat 500, bugün üçüncü nesli ile Fiat markasının çevreci misyonuna katkı sağlıyor.

42 kWh lityum iyon bataryalarıyla 320 km'ye kadar (WLTP döngüsü) elektrikli sürüş menzili sunan Fiat 500, 85 kW hızlı şarj ile sadece 5 dakikada 50 km menzil için şarj olanağı sunuyor. Bataryayı yüzde 80 seviyesine şarj etmek için ise 35 dakika yeterli oluyor.

87 kW (118 HP) elektromotora sahip olan model, 150 km/s (elektronik olarak sınırlandırılmış) maksimum hıza ulaşırken; 0'dan 100 km/s hızlanmasını 9,0 saniyede gerçekleştiriyor.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Serdar Ortaç Seren Serengil Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Yılmaz Lionel Messi Hakan Reçber Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fiat 500'e Green NCAP'den beş yıldız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 18:17:56. #1.15#

title