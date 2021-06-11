Fiat 500, ADI Tasarım Müzesi'nde

İtalyan tasarım ikonu Fiat 500, Milano'daki Endüstriyel Tasarım Derneği (ADI) Tasarım Müzesi'nin (Association for Industrial Design) koleksiyonuna girdi.

İtalyan tasarım ikonu Fiat 500, Milano'daki Endüstriyel Tasarım Derneği (ADI) Tasarım Müzesi'nin (Association for Industrial Design) koleksiyonuna girdi.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat 500, 1954'ten beri en eski ve en yetkin dünya tasarım ödülü olan "Compasso d'Oro"nun (Altın Pusula) paha biçilmez kalıcı koleksiyonuna ev sahipliği yapan müzenin koleksiyondaki en önemli parçalardan biri olarak öne çıkıyor.

1954'te kurulan ve 1958'den beri ADI tarafından verilen en eski ve en yetkin dünya tasarım ödülü "Compasso d'Oro"ya adanmış olan ADI Tasarım Müzesi, Milano'daki yeni merkezinde ziyarete açıldı.

Prestijli "Compasso d'Oro" koleksiyonuna ev sahipliği yapan müze, pek çoğu ödüllü 2 Bin 300'ün üzerinde ürüne eşlik edecek olan dönemsel sergilerle, dinamik ve canlı bir mekan olarak öne çıkıyor.

ADI Tasarım Müzesi'nde her ikisi de 1959 ve 2011 yıllarında "Compasso d'Oro" ödülü alan ilk iki nesli temsilen; biri 1957 ve diğeri 2007 model yılarına ait iki Fiat 500 modeli sergileniyor. 1957 yılından bu yana İtalyan tasarımının simgesi haline gelen Fiat 500 ve dünya yollarına çıktıktan tam 50 yıl sonra Torino'da 4 Temmuz 2007'de doğan ikinci nesil Fiat 500, Alfa Romeo, Fiat, Lancia ve Abarth markalarının tarihi mirasının korunmasına ve tanıtımına odaklanan Heritage (Miras) koleksiyonunun bir parçası olarak müzedeki yerlerini alıyor.

Birinci nesil Fiat 500'ün başarısı, New York'taki Modern Sanat Müzesi'nin daimi koleksiyonlarına eklenmesiyle 2017 yılında bir kez daha teyit edilmiş oldu. 2007 yılında yollara çıkan ikinci nesil ile Fiat 500, İtalyan moda ve tasarımının bir simgesi haline geldi. 2020 yılında yollara çıkmaya başlayan yeni ve tamamen elektrikli 500'ün üçüncü nesli inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde bir kez daha kentsel ulaşımda köklü dönüşümlere yol açıyor. İki nesil Fiat 500 ile birlikte görkemli bir tarihe sahip bir başka otomobil olan Fiat-Abarth 1000 Bialbero da müzede sergileniyor. Fiat-Abarth 1000 Bialbero da tıpkı diğer 500 modelleri gibi övgüye layık görülerek; 1960 yılında Compasso d'Oro jürisi tarafından ödüllendirilmişti.

Fiat, 1957 yazında 'Topolino' modelinin başarısını yinelemek üzere "500" modelini tanıttı. Fiat 500, sadece birkaç yıl içinde önce İtalya'nın ikonik otomobili haline geldi ve büyük bir hızla dünyaya kendini kabul ettirdi. Otomobil, 1975 yılına kadar kesintisiz bir şekilde beş farklı seri olarak üretildi. Toplam 4 milyon adedi aşarak büyük bir ticari başarıya ulaştı.

2007 yılında ise yeni nesil Fiat 500 yollara çıkmaya başladı ve yine kısa sürede tüm dünyada 100 ülkede satışa sunularak öncüsünden devraldığı bayrağı büyük bir başarıyla taşımaya devam etti. "Yılın Otomobili" ve "Compasso d'Oro" dahil birçok ödül aldı. Fiat 500 ve Abarth 595 modelleri baz alınarak geliştirilen 30'un üzerinde özel seri ile başarısını perçinledi.2020 yılında geleceğin teknolojisini ikonik tasarım ile buluşturan yeni Fiat 500, aynı zamanda 0 emisyon hedefiyle, tamamen elektrikli bir versiyonun lansmanını yaparak kendi tarihinde yeni bir dönem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz