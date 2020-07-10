FIA ETCR Sanal Kamyon Yarışlarında heyecan devam ediyor FIA ETCR Kamyon yarışlarının ertelenmesinin ardından yarış heyecanı sanal ortama taşındı.

FIA ETCR Kamyon yarışlarının ertelenmesinin ardından yarış heyecanı sanal ortama taşındı.

29-30 Ağustos'ta Çekya Most pistinde başlayacak gerçek yarışlar öncesinde 2020 sezonunu bekleyen yarışçılar ve yarış severler sanal kamyon yarışlarına büyük ilgi gösteriyor. Yarış serisinin 5.si geçen hafta sonu Most,Çekya'da gerçekleşti.

Goodyear'ın resmi partneri olduğu yarış 24 Mayıs'ta Hungaroring pistinde başlamıştı. Geçen Pazar heyecanın Çekya Most pistinde 5. yarışla devam ettiği FIA ETCR Sanal Kamyon yarışları ilgili olarak Goodyear Avrupa Ticari Pazarlama Direktörü Maciej Szymanski "İnovasyon ve teknoloji şirketi ve FIA Avrupa Kamyon Yarışları'nın resmi partneri olarak, sanal ortama taşınan yarışlar için büyük heyecan duyuyoruz. Ağustos ayında Çekya'nın Most pistinde başlayacak FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." diye konuştu.

FIA ETCR Sanal Kamyon Yarışları, ETRC sosyal medya kanalları üzerinden canlı yayınlanıyor. Resmi bir Pist Görevlisi tarafından izlenen ve yönetilen sanal yarışlar, uzmanların yorumlarını içeriyor.

Sanal yarış heyacanı 19 Temmuz'da Belçika Zolder pistinde gerçekleşecek bir sonraki yarışla sürecek.

ETRC Sanal Yarış Takvimi

Pazar, 24 Mayıs 2020 Hungaroring

Pazar, 07 Haziran 2020 Misano

Pazar, 21 Haziran 2020 Slovakia Ring

Pazar, 28 Haziran 2020 Nürburgring

Pazar, 05 Temmuz 2020 Most

Pazar, 19 Temmuz 2020 Zolder

Pazar, 02 Ağustos 2020 Le Mans

Pazar, 16 Ağustos 2020 Jarama

Kaynak: Carmedya.com