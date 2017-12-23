Fi-Çi-Pi" Yazarı Azra Kohen Açıkladı: Fi Dizisi Bitiyor!

"Fİ-Çİ-Pİ" Yazarı Azra Kohen Açıkladı: Fi Dizisi Bitiyor! – Portal Genç



" data-medium-file="https://i1.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/C6fkMNjWgAIRIvR.jpg'fit=300%2C150" data-large-file="https://i1.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/C6fkMNjWgAIRIvR.jpg'fit=662%2C331"/>Son sezonların en popüler internet dizilerinden olan ve "Fİ-Çİ-Pİ" kitabından uyarlanmış olarak seyirci karşısına gelen Fi dizisi 2. sezonda bitiriliyor. "Fi-Çi-Pi" kitap serisinin yazarı Azra Kohen geçtiğimiz günlerde bir radyo programına katıldı. Katıldığı radyo programında normalde 4 sezon olarak anlaşılan Fi dizisinin 2. Sezonun finaliyle birlikte bitmesi sonucunı almış olduğunı açıklayan Kohen, yine son kararın […] More