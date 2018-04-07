Fhkc'den Filistinli Gruplara "Birleşme" Çağrısı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesince (FHKC), Gazze'de geçen hafta cuma gününden bu yana düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün Filistin halkını İsrail karşısında birleştirmesi gerektiği belirtildi.

FHKC'den yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze sınırında başlatılan Büyük Dönüş Yürüyüşlerini durdurmaya gücünün yetmeyeceği kaydedilerek, "Bu yürüyüşler, Filistin halkını İsrail karşısında birleştirmeli. Tüm tarafların üzerinde mutabık kaldığı kapsamlı ve ulusal stratejiye dayanan gerçek, aktif ve ulusal bir birliğin temsil edilmesinin önü açılmalı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Fetih ve Hamas'a, imzalanan anlaşmalar temelinde, Filistinli gruplar arasındaki bölünmeye son verilmesi ve uzlaşı sürecinin tamamlanması çağrısında bulunuldu.

Gösterilerin başladığı geçen hafta cuma gününden bu yana 29 Filistinli şehit oldu, binlerce kişi yaralandı.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.