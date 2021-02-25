Fezleke ne demek? Fezleke anlamı ne?
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Fezleke ne demek? Fezleke anlamı ne?

25.02.2021 08:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:54
Fezleke ne demek? Fezleke anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Fezleke, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Fezleke ne demek? Fezleke anlamı ne? İşte, Fezleke kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Fezleke kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Fezleke anlamı ne? Fezleke ne demek?

FEZLEKE NE DEMEK?

Fezleke:

Arapça fezleke

1. isim, eskimiş Özet, hülasa.

2. isim, eskimiş Bir kararın kısaca yazılması.

HUKUK TERİMİ OLARAK FEZLEKE NE DEMEK?

Hukuk alanında çok kullanılan Fezleke; Sürdürülen bir hukuki soruşturmada taraflara ait bilgileri, tarafların ifadelerinin, tüm kanıtları, varsa şahitlerin ifadelerini ve aynı zamanda soruşturmayı yapan kişinin görüşlerini ve olayla ilgili sonuçları içeren özet rapor şeklindedir.

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