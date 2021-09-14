Fezakadı Drone Takımı Teknofest'e Hazır

Belediye Başkanı Alper Taban, Teknofest yolculuğu öncesi DOSTUM'da kampa giren Proje Takımı ile bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

Teknofest final programı, bu yıl 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında yapılacak. Teknofest için uzun süren bir hazırlık aşaması ve gönüllü gençlerin yoğun çalışmaları neticesinde, İnegöl Belediyesi de bu yıl katılmayı hep hayal ettiği Teknofest Final Programında yer alacak. Teknofest'te İnegöl Belediyesi'ni Drone İle Otonom Kaçak Yapı Tespiti Projesi ile Baykoca Fezakadı Drone Takımı temsil edecek.

YEREL YÖNETİMLER DÜZEYİNDE BİR İLK

Baykoca Fezakadı Drone Takımı "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması" kapsamında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarını binlerce başvuru arasından derece ile tamamlamıştı. Yaklaşık 15 gündür de Yeniceköy DOSTUM Tesislerinde bulunan Elektrik ve Otomasyon Atölyesinde kamp yapan takım, finale var gücüyle hazırlanıyor. Yerel yönetimler düzeyinde konsepti ile ilk olan projenin, Teknofest geçmişinde de benzerine rastlanmıyor.

GELECEKTE TÜM BELEDİYELERİN KULLANACAĞI TEKNOLOJİ

Belediye Başkanı Alper Taban, Baykoca Fezakadı Drone Takımı ile Teknofest yolculuğu öncesi bir araya geldi. DOSTUM tesislerinde gerçekleşen buluşmada önce birlikte istişareler yapıldı, ardından atölyede proje üzerinde incelemeler gerçekleştirildi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, "Bugün güne Baykoca Fezakadı Takımımızla başlıyoruz. 21 Eylül tarihinde başlayacak olan Teknofest'e hazırlanan ekibimiz burada yaptığı çalışmaları bizlere özetlediler. Maalesef şehirlerimizde imara açık olmayan alanlarda da izinsiz olarak yapılaşmaların olduğunu tespit edebiliyoruz. Bunları da otomatik olarak tespit edebilmek için insansız hava araçlarıyla, otonom uçuşlarla tespit edebilmek adına arkadaşlarımız çok güzel proje inşa ettiler. Bu proje Teknofest'te de ön aşamaları geçerek orada bizleri temsil etme şansı yakaladı. Tabi tüm belediyelerimizin gelecekte kullanacağı elektronik çözümler, insan eli değmeksizin dronların havalanarak şehirlerimiz tüm alanlarını tarayarak oradaki mevcut yapılaşmayı takip altına alınarak bir izinsiz inşaat faaliyetinin olduğunu gördüğü anda bunları kayıtlarına geçirerek belediyemizin verileriyle de mukayese ederek burada izinli mi, izinsiz mi bir faaliyetin olduğunu tespit edebilecek. Bu şuanda Türkiye de bir ilk. İnşallah bunu gelecekte ticarileştirmekte mümkün. Bununla ilgili çalışmaları 8 kişilik ekibimiz DOSTUM tesisimizde sürdürüyor. Arkadaşlarıma ben çok teşekkür ederim. Her birinin emeği ve katkısı vardır bu işte. İnşallah onların gelişiminde ve mesleki hayatlarında kişisel katkı sağlamış oluyoruz. Emeklerine sağlık. Başarılar diliyorum" dedi.

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