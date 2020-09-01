Feyzioğlu: "Yüz yıl önce Yunanistan eliyle milletimize acımasızca dayatılmak istenilen Sevr, bu...
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Feyzioğlu: "Yüz yıl önce Yunanistan eliyle milletimize acımasızca dayatılmak istenilen Sevr, bu...

Feyzioğlu: "Yüz yıl önce Yunanistan eliyle milletimize acımasızca dayatılmak istenilen Sevr, bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir.

Feyzioğlu:
01.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:38

Feyzioğlu: "Yüz yıl önce Yunanistan eliyle milletimize acımasızca dayatılmak istenilen Sevr, bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir."

Kaynak: AA

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