Feyzioğlu: "Sevr, bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Feyzioğlu: "Sevr, bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

01.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. TBB Başkanı Feyzioğlu, burada bir konuşma yaptı. (1)

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır."

Feyzioğlu: "Yüz yıl önce Yunanistan eliyle milletimize acımasızca dayatılmak istenilen Sevr, bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir."

Feyzioğlu: 'Sevr, bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir'

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fatih Dönmez Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Emrah Didem Soydan Deniz Akkaya Demet Akalın
Spor Fatih Terim Eddie Newton Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş İzmir Eylül Türk Lirası
Şu an buradasınız: Feyzioğlu: "Sevr, bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 12:27:28. #1.15#
title