Feyzioğlu'ndan Uzlaştırmayı İyileştirecek Öneriler

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı Uzlaştırma Ödül Töreni'nde uzlaştırma müessesini iyileştirecek yapıcı önerilerde bulundu.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hakimevi'nde Uzlaştırma Ödül Töreni ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Basit Yargılama Çalıştayı düzenlendi. Ödül töreninde konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin

Feyzioğlu, "Uzlaştırma doğru bir müessese. Buna karşı çıkmanın faydası yok. Çünkü toplumsal barışa hizmet veriyor. Adliye önü o alışık olduğumuz kavgalar, ne olursa olsun o iki tarafın da mutsuzluğu. Bunlar yerine el sıkışıyorsunuz bitiyor. Yargının yükünü gerçekten azaltıyor. Yargının yükünü azaltması biz avukatların duruşmada gerçekten avukatlık yapmasını sağlayacak" diye konuştu.

125 bin avukatın temsilcisi olarak konuştuğunu belirten Feyzioğlu, uzlaştırma müessesini iyileştirecek yapıcı önerilerini de şöyle sıraladı:

"Uzlaştırma iyi bir müessese ama iyileştirmemiz lazım. Benim kanaatim uzlaştırmayı sadece hukukçular yapsaydı daha faydalı olurdu. Basit bir sebebi var. Neyin uzlaştırma konusu olup olmadığını bilmek için ceza hukuku bilmek lazım. Hukuk bir uzmanlık alanı. O sebeple bunun hukukçular arasında kalmasını ben tercih ederdim. Ancak eğer uzlaştırmanın kapsamı genişleyecekse bir ikinci dalga olarak bunun hukukçularla yürümesinin faydalı olacağına inanıyorum. Uzlaştırmanın olumsuz sonuçlanacağı belli olduğunda diğer tarafa tebligat yapılmasının büyük bir vakit kaybına sebebiyet verdiği söylenmekte. Dolayısıyla buna pratik bir çözüm getirerek emek, zaman, hatta para kaybından kurtulmak mümkün. Yapıcı olarak bu düşünülebilir. Uzlaştırma portalında MERNİS'e ve cep telefonuna ulaşılmasını istiyor meslektaşlarım. Çünkü tebligat yapacak gerçek adreste zorlanıyoruz. Burada bir haksız rekabetten de söz etmem lazım. İcra dairesinde görevli sevgili adliyeci kardeşime uzlaştırma yetkisi verdiğinizde o bütün bunlara kendi bilgisayarından ulaşabiliyor. Ama bir avukatın bu bilgilere ulaşması mümkün değil."

Başarılı uzlaştırmacılara ödül

Konuşmaların ardından Feyzioğlu, uzlaştırma konusunda başarı gösteren hakim ve savcılara ödüllerini takdim etti. Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcıları, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, HSK Daire Başkanları, Yargıtay üyeleri, TBB Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin, TBB Başkan Başdanışmanı Av. Zafer Köken, il cumhuriyet başsavcıları, bakanlık bürokratları ve çok sayıda yargı mensubu katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA