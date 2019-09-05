Feyzioğlu'ndan Atatürk Üniversitesi'ne ziyaret

05.09.2019 18:30

Türkiye Barolar Birliği tarafından Erzurum'da yapımına başlanan Sosyal Tesis ile Staj Eğitim Merkezinin temel atma törenine katılmak üzere kente gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın misafiri oldu.



Aziziye ilçesi Dadaşkent mevkiinde yapımına başlanan Sosyal Tesis ile Staj Eğitim Merkezinin açılış töreninde, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra şehrin mülki, idari, askeri ve yargı erkanı yer aldı.



Törenin ardından Atatürk Üniversitesinde misafirini ağırlayan Rektör Çomaklı, yakın zamanda üniversite ile Türkiye Barolar Birliğinin ortaklaşa olarak düzenlediği programda konuk ettikleri Metin Feyzioğlu'nu tekrar Erzurum'da görmekten memnuniyet duyduklarını aktardı.



Yeni Adli yılın tüm hukuk camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Çomaklı, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir köşesinde yargıyı temsil eden, adaletin tecellisi için şevkle çalışan, hakim, savcı, avukat ve tüm yargı mensuplarının Adli Yılını en içten duygularıyla kutladığını ifade etti. Metin Feyzioğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Rektör Çomaklı, Türkiye Barolar Birliği ile yeni yılda da iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.



"Erzurum'un İsmi Bile Güven Veriyor"



Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde açılışı yapılan tesisin sadece Erzurum Barosuna ait olmadığını, 79 baro ve 116 bin avukatın tamamına hizmet verecek bir tesisin yapımına başlandığını vurgulayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Atatürk Üniversitesi ile yakın zamanda "100. Yılında Erzurum Kongresi" paneli düzenlediklerini hatırlatarak ülkemizin böylesine önemli bir eğitim kurumunda tekrar bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Erzurum isminin kendilerine daima güven verdiğini belirten Başkan Feyzioğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Erzurum; tarihi, kültürü ve bulunduğu konum itibariyle ülkemiz için değerli bir kenttir. Herkese, her daim güven vermiştir. Adında bile bir er'lik, mertlik var. Bu yüzden ne yaparsak Erzurum için az kalır. Bu vesileyle hizmet etmekten onur duyduğumuz Erzurum'da 2021 yılında açılmasını planladığımız Sosyal Tesis ile Staj Eğitim Merkezimizin herkese hayırlı olmasını diliyor, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya misafirperverliğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.



Ziyaret hediye takdimiyle son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA