Feyzioğlu'ndan Ankara Barosuna tepki: Bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosunun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbedeki sözleriyle ilgili yaptığı açıklamayı "sorumsuz" olarak niteleyerek, tasvip etmelerinin mümkün olmadığını bildirdi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosunun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbedeki sözleriyle ilgili yaptığı açıklamayı "sorumsuz" olarak niteleyerek, tasvip etmelerinin mümkün olmadığını bildirdi. Feyzioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yapılan, yeni tip koronavirüse ilişkin koordinasyon toplantısının ardından görüntülü açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com