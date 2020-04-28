Feyzioğlu'ndan Ankara Barosuna tepki: Bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosunun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbedeki sözleriyle ilgili yaptığı açıklamayı "sorumsuz" olarak niteleyerek, tasvip etmelerinin mümkün olmadığını bildirdi
28.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:36
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosunun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbedeki sözleriyle ilgili yaptığı açıklamayı "sorumsuz" olarak niteleyerek, tasvip etmelerinin mümkün olmadığını bildirdi.
Feyzioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yapılan, yeni tip koronavirüse ilişkin koordinasyon toplantısının ardından görüntülü açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com