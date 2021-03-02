Feyzioğlu: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Vatandaşına güvenen bir devlet modeli, önemli "
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Feyzioğlu: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Vatandaşına güvenen bir devlet modeli, önemli "

02.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:16

İnsan Hakları Eylem Planı Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklamaları ANKARA - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

İnsan Hakları Eylem Planı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklamaları

ANKARA - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

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Feyzioğlu: '(İnsan Hakları Eylem Planı) Vatandaşına güvenen bir devlet modeli, önemli '
Feyzioğlu: '(İnsan Hakları Eylem Planı) Vatandaşına güvenen bir devlet modeli, önemli '
Feyzioğlu: '(İnsan Hakları Eylem Planı) Vatandaşına güvenen bir devlet modeli, önemli '
Feyzioğlu: '(İnsan Hakları Eylem Planı) Vatandaşına güvenen bir devlet modeli, önemli '

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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