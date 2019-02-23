Feyzioğlu: "Çevre Davasını Doğru Anlatamadık"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'de çevre davasının doğru anlatılamadığını, iyi madencilik uygulamalarına siyasi sebeplerle karşı çıkmanın doğru olmadığını belirtti.

Feyzioğlu, Aydın Barosunca bir otelde düzenlenen Hukuk ve Çevresel Etkiler Açısından Jeotermal Enerji Çalıştayı'na katılarak bir konuşma yaptı.

Mahallelerine yapılması planlanan jeotermal enerji santraline tepki gösteren Kızılcaköy Mahallesi sakinlerinin davetiyle Aydın'a geldiğini söyleyen Feyzioğlu, çevre konularında spekülasyon ve provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini, bu konudaki eylemlerin iyi niyetli olsa da bazen davaya zarar verdiğini söyledi.

Bu çalıştayda objektif, tarafsız, bilimin ne dediğini ve halkın ne istediğini tespit etmeye çalışacaklarını bildiren Feyzioğlu, şunları ifade etti:

"Açıkça söyleyeyim, sabah çevreyle uyanıp akşam çevreyle yatanlardan farklı olarak, bir adım geriden meseleye baktığımızda çevre davasını doğru anlatamadığımız kanaatindeyim. Çünkü buradaki meseleyi, başına gelmemiş olan Anadolu'nun bir başka yerindeki vatandaşımız, 'Bunlar enerjinin her türlüsüne karşı, mağarada mı yaşamak istiyorlar? Elbette enerjiye ihtiyacımız var, madeni çıkartmak zorundayız.' diye kestirip atıyor. İyi madencilik uygulamalarına siyasi sebeplerle karşı çıkmak doğru değil. Halkın sağlığını hiçe sayan, işçilerin canları üstünden karlarını arttırmak isteyen kötü madenciliği önlemeyi hedeflemeliyiz."

Jeotermal enerjinin de iyi anlatılması gerektiğini, bu ülkenin madenini iyi, doğru, halka yarar sağlayacak şekilde çıkaracakların korunması, diğerlerinin ise "yerin dibine sokulması" gerektiğini dile getiren Feyzioğlu, bu konuda değerlendirme yaparken, "Madeni çıkartalım mı yoksa madeni çıkartırken feda edeceğimiz tarımı koruyalım mı?" şeklinde bir değerlendirme de yapılması gerektiğini söyledi.

Feyzioğlu, "Bir meseleye 'Toptan karşıyız.' diye değil 'Neden yanlış?' diye ortaya koyduğumuzda ve doğrusunun nasıl olması gerektiğini söylediğimizde çözüm kendiliğinden ortaya çıkar." dedi.

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt ve Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan da çalıştayda birer konuşma yaptı.

Programa, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz ve farklı illerin baro başkanları da katıldı.

Kaynak: AA