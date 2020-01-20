: Feyzioğlu: "20 Ocak Katliamı'nın sadece Azerbaycan'da tanınması yeterli değil"

20.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:54

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 20 Ocak Katliamı'nın sadece Azerbaycan'da tanınmasının yeterli olmadığını belirterek, "Katliamın insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamına dahil edilmesi ve sorumluların bu kapsamda takibinin sağlanması lazım." dedi.

TBB, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Başkanlığınca TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Azadlığa Giden Yolun Asimetrik Savaşı" programında, Azerbaycan'ın bağımsızlığının sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen "20 Ocak Katliamı" kurbanları anıldı.

Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, bağımsızlık için Azerbaycan Türkünün ağır bedeller ödediğini söyledi.

Feyzioğlu, Azerbaycan halkının köklü devlet geleneğinin verdiği ruhla bütün baskılara direndiğini ve asla boyun eğmediğini belirterek, takvim yaprakları 1990'ları gösterdiğinde Sovyet yönetiminin Azerbaycan aleyhine faaliyetlerinin zirveye ulaştığını ifade etti.

Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Komitesi'nin 19 Ocak 1990 Cuma günü saat 19.27'de Azerbaycan Devlet Televizyonu binasının elektrik ünitesini bombaladığını hatırlatan Feyzioğlu, böylece ülkede basının susturulduğunu dile getirdi.

Feyzioğlu, Sovyet ordusunun operasyonları sonucunda 134 kişinin şehit edildiğini, 600'den fazla kişinin yaralandığını ve 800'e yakın kişinin tutuklandığını anımsatarak, Azerbaycan'da 1994'te 20 Ocak'ın "Şehitler Günü" ilan edildiğini kaydetti.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in iktidarı döneminde 29 Mart 1994'te Azerbaycan Milli Meclisi tarafından 20 Ocak olaylarının değerlendirilmesi ve araştırılması kararı alındığını anlatan Feyzioğlu, "Elbette Ocak Katliamı'nın sadece Azerbaycan'da tanınması yeterli değil. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında söz konusu katliamın insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamına dahil edilmesi ve sorumluların bu kapsamda takibinin sağlanması lazım." diye konuştu.

Feyzioğlu, Türk milletinin haksız iftira niteliğindeki soykırım suçlamalarına karşı boynunu bükeceği hiçbir olayın olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu iftiraların gerçek sebebinin Ermenilerin, Türklere karşı işlediği katliamlar olduğunu hiç unutmayalım. 'Arsız hırsız, ev sahibini bastırır' atasözü herhalde bize yönelik suçlamaların sebebini en basit şekilde izah eder. İçeride ve dışarıda asla boynumuzu bükmeyelim. Hele hele 'Hepimiz Ermeniyiz' gibi sloganları bir kenara bırakalım da ağız dolusu Türk milletinin uğradığı bu katliamlara karşı hepimiz Türk'üz diyelim."

Programda, "Kanlı Ocak" katliamını anlatan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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