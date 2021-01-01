Feyza Nur Saydam kimdir? Feyza Nur Saydam olayı nedir? Feyza Nur Saydam öldü mü?

Dün gece saatlerinde Gaziantep'te 7'nci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edilen Feyza Nur Saydam öldü. Öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımı gündem oldu. Öte yandan genç kızın intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği merak konusu oldu. Peki Feyza Nur Saydam kimdir? Feyza Nur Saydam olayı nedir?

Saydam'ın dün gece Gaziantep'te 7'nci kattan atlayarak intihar ettiği söylendi. Ancak yeni ortaya çıkan bir detay, genç kızın ölümünün şahibeli olduğu düşüncesi oluşturdu. Peki Feyza Nur Saydam kimdir? Feyza Nur Saydam olayı nedir? Feyza Nur Saydam öldü mü? İşte detaylar...

FEYZANUR SAYDAM KİMDİR?

Feyza Nur Saydam, 2003 yılında Gaziantep'te doğdu. 17 yaşındadır. İbrahim Atatürk Mahallesi Camcıoğlu Sitesi'nin 7. katından düşerek can verdi. Ancak Feyza Nur Saydam ölümünden önce yazdıkları akıllara bunun bir cinayet olabileceğini getirdi. Sosyal medya kullanıcıları Feyza Nur Saydam'ın cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

FEYZA NUR SAYDAM OLAYI NEDİR?

İntihar ettiği söylenen Feyza Nur Saydam'ın ölmeden günler önce yaptığı bir paylaşımı ortaya çıktı: "Ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim, ama biri atmıştır. Hakkımı arayın." paylaşımı yaptı. Genç kızın ölümüne ilişkin yetkili isimlerden bir açıklama gelmezken, ölümünün ardındaki sır perdesi araştırılıyor. "Bir gün ölürsem hakkımı arayın" diyen Feyza Nur, 7'nci kattan düşerek can verdi.