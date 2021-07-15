Feyza Civelek, ABD'de adrenalin dolu anları yaşadı

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçen sezon 'Sol Yanım' dizisiyle yaşadığı yoğun temponun ardından tatil için ABD'yi seçti. Amerika'da adrenalin dolu aktivitelere katılan Civelek, Six Flag Great Adventure Roller Coaster Tema Parkı'nda yürekleri hoplatacak görüntülere imza attı

Slingh Shot adlı dev sapana binen ve 220 feet yüksekliğe fırlatılan oyuncu, büyük bir heyecan yaşadı.

"ZİRVEDE OLMAYI SEVİYORUM"

Civelek, "Sanki uzaya çıkmışım gibi hissettim. Zaten kalp atışlarımı hızlandıracak şeyleri ve zirvede olmayı çok seviyorum. Yüksekler bizim işimiz. Yeni sezondaki projemin de izleyiciyi böyle heyecanlandırmasını diliyorum" diyerek espri yaptı.

Kaynak: Snob Magazin