Feyza Civelek, ABD'de adrenalin dolu anları yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Feyza Civelek, ABD'de adrenalin dolu anları yaşadı

Feyza Civelek, ABD'de adrenalin dolu anları yaşadı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçen sezon 'Sol Yanım' dizisiyle yaşadığı yoğun temponun ardından tatil için ABD'yi seçti. Amerika'da adrenalin dolu aktivitelere katılan Civelek, Six Flag Great Adventure Roller Coaster Tema Parkı'nda yürekleri hoplatacak görüntülere imza attı

Slingh Shot adlı dev sapana binen ve 220 feet yüksekliğe fırlatılan oyuncu, büyük bir heyecan yaşadı.

"ZİRVEDE OLMAYI SEVİYORUM"

Civelek, "Sanki uzaya çıkmışım gibi hissettim. Zaten kalp atışlarımı hızlandıracak şeyleri ve zirvede olmayı çok seviyorum. Yüksekler bizim işimiz. Yeni sezondaki projemin de izleyiciyi böyle heyecanlandırmasını diliyorum" diyerek espri yaptı.

Feyza Civelek, ABD'de adrenalin dolu anları yaşadı
Feyza Civelek, ABD'de adrenalin dolu anları yaşadı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Feyza Civelek, ABD'de adrenalin dolu anları yaşadı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:23:23. #1.15#

title