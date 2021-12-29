Feyza Civelek'in özel hayat itirafı şaşırttı

Civelek "Yeni seneden ilk dileğim Covid-19'un bitmesi. Bireysel olarak ise gönlümden 2022'de prensimi bulmak geçiyor. Günümüz prenslerinde sıkıntı var, ilişkiler laçkalaşmış durumda. Doğru adamı bulmayı arzu ediyorum. Kendi sektörümdekileri tercih etmiyorum çünkü sektörümüzün ilişkilerine inanmıyorum" şeklinde konuştu.

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