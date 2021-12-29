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Feyza Civelek'in özel hayat itirafı şaşırttı

Feyza Civelek'in özel hayat itirafı şaşırttı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Feyza Civelek, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Yeni yıl alışverişi yapan ve iki aya kadar bomba gibi bir rolle ekranlara döneceğini vurgulayan Feyza Civelek, hayatında kimsenin olmadığını söyledi. Civelek, "Günümüz prenslerinde sıkıntı var" dedi. İşte detaylar...

Civelek "Yeni seneden ilk dileğim Covid-19'un bitmesi. Bireysel olarak ise gönlümden 2022'de prensimi bulmak geçiyor. Günümüz prenslerinde sıkıntı var, ilişkiler laçkalaşmış durumda. Doğru adamı bulmayı arzu ediyorum. Kendi sektörümdekileri tercih etmiyorum çünkü sektörümüzün ilişkilerine inanmıyorum" şeklinde konuştu.

Feyza Civelek'in özel hayat itirafı şaşırttı

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