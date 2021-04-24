Feyza Aktan oğlu Kuzey'in bakıcısını darp mı etti?
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Feyza Aktan oğlu Kuzey'in bakıcısını darp mı etti?

Feyza Aktan oğlu Kuzey'in bakıcısını darp mı etti?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Feyza Aktan, oğlunun bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp darp ettiği iddia edildi.

Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Feyza Aktan, oğlunun bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp darp ettiği iddia edildi. Deniz'in evinde çalışmaya devam eden bakıcının darp görüntüleri ortaya çıktı. 29 yaşındaki Aktan ise tıpkı beraber oynadıkları 'Senkron' dizisindeki gibi eski eşi Özcan Deniz'in kendisine defalarca şiddet uyguladığını öne sürdü.

Tv100'de ekrana gelen 'Magazin Hattı' programının haberine göre; Özcan Deniz'in evinde çalışmaya devam eden bakıcının darp görüntüleri ortaya çıktı. Özcan Deniz, 'Senkron' dizisinde oğlu Kuzey'in Naz adıyla seslendiği Özbek asıllı bakıcısı Gülnaz'a da rol vermişti.

'ÖZCAN BENİ DÖVDÜ'

Özcan Deniz ile kısa süreli birlikteliğin arından tekrar mahkemelik olan Feyza Aktan ocak ayında şiddete uğradığı gerekçesiyle savcılığa başvurup eşi ve abisi hakkında iki ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Ardından Özcan Deniz hakkında yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Feyza Aktan dilekçesinde eski eşinin kendisini bir değil, birçok kez dövdüğünü söylemişti. Deniz'in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü.

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Kaynak: Hürriyet

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