Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında?
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Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında?

22.01.2021 19:26 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:29
Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında?

Kırmızı Oda Can (Feyyaz Şerifoğlu) kimdir? Cuma akşamları yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda dizisinde Boncuk ile ile gündeme gelen Feyyaz Şerifoğlu canlandırdığı Can karakteri ile sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başardı. Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında?

Tv8 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Can karakteri ile izleyici karşısına çıkan Feyyaz Şerifoğlu ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk ile iletişime geçen Can ona hiç hissetmediği duyguları yeniden yaşatmayı başardı. Peki, Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında?

FEYYAZ ŞERİFOĞLU (KIRMIZI ODA CAN) KİMDİR?

1991 doğumlu Rizeli Feyyaz Şerifoğlu kimdir? O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur. Ajda Pekkan'ın sesi ile dikkatini çektiği bilinmekte. Uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.

KIRMIZI ODA CAN

Gerçek hikayesiyle dikkatleri çeken Kırmızı Oda dizisinde Can karakterine hayat vermektedir. Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik ile karşılıklı oynayan Şerifoğlu büyük ilgi gördü.

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