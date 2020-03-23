Feyenoordlu futbolcu Orkun Kökçü ve ağabeyi Ozan Kökçü'den koronavirüs mesajı
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Feyenoordlu futbolcu Orkun Kökçü ve ağabeyi Ozan Kökçü'den koronavirüs mesajı

Feyenoordlu futbolcu Orkun Kökçü ve ağabeyi Ozan Kökçü'den koronavirüs mesajıOrkun Kökçü: Lütfen uyarıları önemseyin ve ciddiye alınOzan Kökçü: Evde kalalımİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - Hollanda'nın Feyenoord takımında top koşturan ve Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymeyi tercih eden...

23.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:36
Feyenoordlu futbolcu Orkun Kökçü ve ağabeyi Ozan Kökçü'den koronavirüs mesajı

Feyenoordlu futbolcu Orkun Kökçü ve ağabeyi Ozan Kökçü'den koronavirüs mesajı

Orkun Kökçü: Lütfen uyarıları önemseyin ve ciddiye alın

Ozan Kökçü: Evde kalalım

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) - Hollanda'nın Feyenoord takımında top koşturan ve Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymeyi tercih eden Orkun Kökçü ile Azerbaycan'ın Sabah Futbol Kulübü'nde kariyerini sürdüren ağabeyi Ozan Kökçü, koronavirüs önlemleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

ORKUN KÖKÇÜ: LÜTFEN UYARILARI ÖNEMSEYİN VE CİDDİYE ALIN

Feyenoord'daki performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki orta saha Orkun Kökçü, koronavirüse karşı uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirtirken, "Dünya ve Türkiye koronavirüs nedeniyle zor bir durumdan geçiyor. Lütfen uyarıları önemseyin ve ciddiye alın. Lütfen evinizden ayrılmayın. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız" dedi.

OZAN KÖKÇÜ: EVDE KALALIM

Sabah Futbol Kulübü'nün 21 yaşındaki forveti Ozan Kökçü ise "Bu durumu ciddiye alalım. Koronavirüs şaka değil. Evde kalalım" diye konuştu.

Feyenoordlu futbolcu Orkun Kökçü ve ağabeyi Ozan Kökçü'den koronavirüs mesajı

Kaynak: DHA

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Feyenoordlu futbolcu Orkun Kökçü ve ağabeyi Ozan Kökçü'den koronavirüs mesajı

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