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Koronavirüs, Feyenoord, Türkiye, Spor

Feyenoordlu futbolcu Orkun Kökçü ve ağabeyi Ozan Kökçü'den koronavirüs mesajı

özel açıklamalarda bulundu.

23.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:18
Feyenoordlu futbolcu Orkun Kökçü ve ağabeyi Ozan Kökçü'den koronavirüs mesajı
özel açıklamalarda bulundu.ORKUN KÖKÇÜ: LÜTFEN UYARILARI ÖNEMSEYİN VE CİDDİYE ALINFeyenoord'daki performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki orta saha Orkun Kökçü, koronavirüse karşı uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirtirken, "Dünya ve Türkiye koronavirüs nedeniyle zor bir durumdan geçiyor. Lütfen uyarıları önemseyin ve ciddiye alın. Lütfen evinizden ayrılmayın. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız" dedi.OZAN KÖKÇÜ: EVDE KALALIMSabah Futbol Kulübü'nün 21 yaşındaki forveti Ozan Kökçü ise "Bu durumu ciddiye alalım. Koronavirüs şaka değil. Evde kalalım" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Orkun Kökçü ve Ozan Kökçü'nün açıklamaları


- İstanbul

Kaynak: DHA

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