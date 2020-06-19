Feyenoord, Mark Diemers'i transfer etti
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, Fortuna Sittard'da forma giyen Mark Diemers'i kadrosuna kattı.
19.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:04
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, Fortuna Sittard'da forma giyen Mark Diemers'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Diemers, Eredivisie'de bu sezon çıktığı 26 maçta 7 gol kaydetmişti.
Kaynak: AA