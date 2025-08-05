Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Feyenoord FB maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Feyenoord FB maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Feyenoord Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Feyenoord Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Feyenoord Fenerbahçe maçı yayın bilgisi!

Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Feyenoord Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Feyenoord Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Feyenoord Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord Fenerbahçe maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Feyenoord Fenerbahçe maçını S Sport Plus'tan S Sport Plus kullanıcılar şifresiz izleyebilecek.

Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Feyenoord FB maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Fenerbahçe maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

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