Feyenoord - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Feyenoord - Dinamo Zagreb Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Feyenoord - Dinamo Zagreb maçıdır. Peki Feyenoord - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

FEYENOORD - DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Feyenoord - Dinamo Zagreb maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

FEYENOORD - DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Feyenoord - Dinamo Zagreb maçı Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacaktır.

FEYENOORD - DİNAMO ZAGREB MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Feijenoord Stadyumu, Rotterdam'da oynanacak.