Feyenoord'da Van Bronckhorst Şoku!

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanan hazırlık maçına rakip takım teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un gelemediği anlaşıldı.

Hollandalı çalıştırıcınım dün takımla İstanbul'a geldiği ancak bugün takımla maça çıkamadığı belirtildi.

Ailevi bir sorundan dolayı hazırlık maçında takımının başında yer alamayan Van Bronckhorst, ne stada gelebildi ne de kenardaki görevini yapabildi.

Feyenoordlu yetkililer ayrıntılı bilgi vermezken, sebebinin ailevi bir sorun olduğunu söylemekle yetindiler.

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