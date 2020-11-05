Feyenoord - CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta? Feyenoord - CSKA Moskova hangi kanalda? Feyenoord - CSKA Moskova şifresiz canlı izlenecek mi?
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Feyenoord - CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta? Feyenoord - CSKA Moskova hangi kanalda? Feyenoord - CSKA Moskova şifresiz canlı izlenecek mi?

05.11.2020 10:24 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:29
Feyenoord - CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta? Feyenoord - CSKA Moskova hangi kanalda? Feyenoord - CSKA Moskova şifresiz canlı izlenecek mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler Feyenoord - CSKA Moskova maçı hakkında araştırma başladı. Peki, Feyenoord - CSKA Moskova maçı hangi kanalda? Feyenoord - CSKA Moskova şifresiz canlı izlenecek mi? Feyenoord - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta?

Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Feyenoord - CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Peki, Feyenoord - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? Feyenoord - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, hakemi kim? Feyenoord - CSKA Moskova şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

FEYENOORD - CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Feyenoord - CSKA Moskova, UEFA Avrupa Ligi maçı 05 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23:00.

FEYENOORD - CSKA MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord - CSKA Moskova, UEFA Avrupa Ligi maçı Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacak.

FEYENOORD - CSKA MOSKOVA ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Feyenoord - CSKA Moskova, UEFA Avrupa Ligi maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports'tan yayınlanacak.

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