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Feyenoord'a transfer olan Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı

Hollanda basınına verdiği röportajda Beşiktaş ve Feyenoord'u kıyaslayan Oğuzhan, şu sözleri kullandı;"Beşiktaş bence Türkiye'nin Feyenoord'u. Üst üste 2 şampiyonluğumuzdan önce uzun süre şampiyon olamamştık. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az şampiyonluk sayısına sahip.

06.02.2020 08:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:49
Feyenoord'a transfer olan Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı

basınına verdiği röportajda ve 'u kıyaslayan Oğuzhan, şu sözleri kullandı;


"Beşiktaş bence 'nin Feyenoord'u. Üst üste 2 şampiyonluğumuzdan önce uzun süre şampiyon olamamştık. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az şampiyonluk sayısına sahip. Ancak Türkiye'ye gittiğinizde en sadık taraftar Beşiktaş'ta.


"BEŞİKTAŞ HALKIN TAKIMIDIR"


Hiç takım tutmayan insan bile Beşiktaş der. Yıllardır Türkiye'de tribünlerdeki tüm besteler Beşiktaş taraftarları tarafından yapıldı. Beşiktaş halkın takımıdır. Çok güzel bir stadyuma sahip."


Kaynak: Hürriyet

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