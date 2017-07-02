Fevziye Güreşleri Nefes Kesti

Yalova'nın en eski organizasyonlarından biri olan Tarihi Altınova Fevziye Yağlı Güreşleri'nin 111'incisi nefes kesti.



Tarihi Fevziye Yağlı Güreşleri Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye Köyü'nde gerçekleştirildi. Fevziye Köyü Er Meydanı'nda yapılan güreşlere 45'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 pehlivan katıldı. Başpehlivanlık finalinde İsmail Balaban ile Orhan Okulu karşılaştı. Nefes kesen mücadeleyi Orhan Okulu kazandı ve 111. Fevziye Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.



111. Fevziye Yağlı Güreş Ağası Orbay Tuna, gelecek yılki güreşlerin de ağalığını kazandı. - YALOVA