Fevzi Özgönül kimdir? Dr. Fevzi Özgönül kaç yaşında, nereli, eğitimleri nedir?
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Fevzi Özgönül kimdir? Dr. Fevzi Özgönül kaç yaşında, nereli, eğitimleri nedir?

24.02.2021 10:34 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:38
Fevzi Özgönül kimdir? Dr. Fevzi Özgönül kaç yaşında, nereli, eğitimleri nedir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Fevzi Özgönül diyet listesi! Fevzi Özgönül kimdir? Dr. Fevzi Özgönül kaç yaşında, nereli, eğitimleri nedir? 24 Şubat Çarşamba Demet ve Alişan le Sabah Sabah konuğu Feyza Özgönül!

24 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Fevzi Özgönül kimdir? Dr. Fevzi Özgönül kaç yaşında, nereli, eğitimleri nedir?

FEVZİ ÖZGÖNÜL KİMDİR?

1962 yılında İzmir'de doğdu. İlköğrenimini Müdafaa-i Hukuk İlkokulu, orta ve lise öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde yaptı. 1979 yılında Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başladı. 1985 yılında ailesinin 37. beyaz önlüklü bireyi olarak mezun oldu.

FEVZİ ÖZGÖNÜL KARİYERİ

1985-1987 yılları arasında Mersin Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde mecburi hizmetini tamamladı.1987-1989 yılları arasında Kıbrıs Magosa'da askerliğini tabip asteğmen olarak yaptı. 1989- 2005 yılları arasında İzmir'in Çeşme ilçesinde aile hekimliği yaptı. Aynı zamanda 1995 yılından itibaren Çeşme Altın Yunus Turistik Tesisleri sağlıklı yaşam ve zayıflama biriminde sorumlu hekim olarak görev aldı, 2002 yılından itibaren de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliğinden emekli olan babası Prof. Dr. Hamit Özgönül (fizyoloji ve spor hekimliği uzmanı) ile birlikte obezite araştırmalarına başladı. Çalışmalarına, teyzesi Prof. Dr. Nevbahar Taneli ve eniştesi Prof. Dr. Baha Taneli de beslenme ve gastroenteroloji dalında destek oldular. 2004 yılında Sağlık Bakanlığı'ndan 'medikal estetik' uygulamalar sertifikası aldı. Aynı yıllarda 115 kilo olan bedenini, babası ile yürüttüğü çalışmalar ışığında bir yılda 40 kilo vererek 75 kiloya indirdi. 2008 yılında karboksipunktur uygulamasını Tübitak'tan aldığı maddi destek ile dünya literatüründe araştırmasını yaptırtarak, ilk kez yapılan bir uygulama olduğu sonucunu elde etti.

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