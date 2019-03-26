Fevzi Gandur Logıstıcs Uluslararası Gücünü Artırıyor

Farklı ülkelerden gelen 3000'e yakın lojistik şirketine Türkiye'nin lojistik alanındaki gücünü aktardıklarını belirten Fevzi Gandur Logistics Hava ve Deniz Taşımacılığı Genel Müdürü Hasan Şafak, Afrika, Ortadoğu ve Amerika ülkelerindeki ticaret potansiyelinin artış gösterdiğini ve bu pazarlarda daha güçlü hale gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

71 yıldır lojistik sektöründe faaliyet gösteren Fevzi Gandur Logistics, 191 ülkede geniş bir üye ağına sahip ve dünyanın en büyük lojistik networklerinden biri olan WCA'nın (World Cargo Alliance) Singapur'da düzenlenen 'Network Konferansı'na katıldı. Bu yıl 11.si gerçekleşen ve farklı ülkelerden 3 bine yakın lojistik şirketinin boy gösterdiği konferansta yer alan Fevzi Gandur Logistics, network üyeleri ve potansiyel müşteri adaylarıyla önemli temaslarda bulundu.

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Fevzi Gandur Logistics Hava ve Deniz Taşımacılığı Genel Müdürü Hasan Şafak, Afrika, Ortadoğu ve Amerika ülkelerindeki ticaret potansiyelini yakından takip ettiklerini ve bu bölgelerdeki partnerleri ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Güç Birliği ile Müşterilere Yönelik Avantajlar

WCA yapılanmasına bir yıl önce dahil olduklarını dile getiren Şafak, kısa sürede üye acentelerin Türkiye'deki en önemli çözüm ortağı haline geldiklerine dikkat çekti. Müşterilerinin özel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebilen acenteler ile iş ortaklıkları kurduklarını aktaran Şafak, üyeleri yakından tanıyarak uzmanlık alanlarını ihtiyaçlar doğrultusunda kullanabildiklerini açıkladı.

Şafak, "Örneğin, İngiltere'ye giden bir e-ticaret yüklemesini veya Fransa'dan gelecek bir içecek yüklemesini en iyi yapabilecek acenteler ile işbirliği yaparak yüke özel çözümler üretebilir durumdayız. WCA üyeleri arasındaki güvenilir konumumuz sayesinde neredeyse her ülkede ofisimiz var gibi hızlı hareket edebiliyoruz." sözlerini kullandı.

Türkiye'nin İmajı Daha Güçlü!

"Ülkemizi mevcut ekonomik şartlarda 2 stant ile temsil etmemiz, yabancı iş ortaklarımızın önce bize, sonra da ülkemize güvenle bakmasına yardımcı oldu." diyen Şafak, konferans boyunca iletişim halinde oldukları üyeler ile pek çok iş birliği ve ortak projeler gerçekleştirdiklerini, hatta birçok taşıma operasyonunu etkinlik sona ermeden başlattıklarını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler