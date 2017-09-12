Fevzi Çakmak Muhtarının Atıl Binalardan Başı Dertte

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan boşaltılmış lojmanlar uyuşturucu madde kullananların mekanı oldu.



Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Özcan Mücük, mahallesinde çeşitli kurumlara ait binaların boşaltıldıktan sonra sahip siz bırakıldığını, sahipsiz kalan lojmanların ise kimliği belirsiz kişilere mekan olduğunu belirtti.



Nuhtar Mücük, uyuşturucu kullananları mekanı haline gelen lojmanların mahalle sakinlerini rahatsız etiğini ve lojmanların ya yıkılarak kaldırılmasını, ya da tadilatı yapılarak değerlendirilmesini istedi.



Yıllardan beri gerek Eski Doğumevi binasının ve gerekse bayındırlık lojmanlarının bir türlü değerlendirilmediğini ifade eden Muhtar Özcan Mücük, mahalle sakinlerinin çoluk çocuğunu korkusundan dışarı bırakmadığını söyledi.



Mücük, "Mahalle sakinleri rahatsız, bizler rahatsızız, lojmanlar kimliği belirsiz kişilerin barınma yeri olmuş, burada uyuşturucu içiyorlar. Mahalle sakinlerini rahatsız ediyorlar. Zaten sahipsizlikten virane olmuş binalar ya yıkılsın, ya da yeniden yapılarak başka türlü değerlendirilsin" dedi.



Kapı, pencereleri kırılan lojmanların onarılarak üniversite öğrencilerine cüzi fiyatlarla kiralanması önerisinde bulunan Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Özcan Mücük, "Lojmanların hemen yeni üniversiteye ait yüksek okul var. Kars'a, okumak için gelen öğrenciler ev bulmakta zorlanıyor. Zaten kira fiyatları da yüksek, bu lojmanlar onarılarak kız ve erkek yurduna dönüştürülemez mi? Bu şekilde hem lojmanlar kurtarılmış olur, hem öğrenciler uygun fiyatla barınacak yer bulur, hem de başıboş insanlarından kurtarılır" diye konuştu.



"Vali Doğan, sorunu çözer"



Göreve başladığı günden itibaren vatandaşların her soruna çözüm bulan Kars Valisi Rahmi Doğan'ın, mahallesindeki soruna çözüm bulacağına dikkat çeken Muhtar Özcan Mücük, "Valimiz bu sorunumuza çözüm bulur. Kendisine güvenimiz tamdır. Bütün mahallesi şikayetçi, lojmanlar herkesi huzursuz ediyor. Özellikle geceleri buradan geçilmiyor. Valimizden mahalle sakinleri adına destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Kars Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Bayındırlık Lojmanları ile Eski Doğum Evi Binası boşaltıldıktan sonra sahipsiz kaldı. Sahipsiz kalan binalar ise kısa sürede harabeye döndü. Kimliği belirsiz kişilere ev sahipliği yapan lojmanların akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor. - KARS