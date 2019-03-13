Feveran İletişim'e Üç Yeni Müşteri

Ulusal ve uluslararası markalara verdiği kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, kriz iletişimi, medya ilişkileri hizmetlerinin yanı sıra iş ortaklarına dijital iletişim, etkinlik ve sponsorluk yönetimi, tasarım hizmetleri sunan Feveran İletişim, müşteri portföyüne üç yeni marka ekledi.

2012 doğumlu yeni nesil ödeme platformu ininal, ödeme hizmeti iPara ve harcadıkça kazandıran platform Yes Club,stratejik iletişim danışmanlığı konusunda Feveran İletişim'le anlaştı.